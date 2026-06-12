График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 15:15

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Государственный флаг подняли на площади перед Музеем Победы в Москве

Государственный флаг подняли на площади перед Музеем Победы в Москве

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Государственный флаг подняли на площади перед Музеем Победы. На Поклонной горе царит самая патриотичная атмосфера в городе. День России там отмечают концертами, посвященными стране. Многие экспозиции работают сегодня бесплатно.

Режиссер Музея Победы Василий Жичин сообщил, что гости могут посетить музей бесплатно, но экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа" и "Подвиг народа" остаются на платной основе. Экспозиция "Защитники Отечества" находится в свободном доступе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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