Экспозиция костюмов разных народов открыта в парке "Северное Тушино" в Москве

В длинные праздничные выходные для москвичей подготовили много мероприятий. В парке "Северное Тушино" можно увидеть экспозицию, посвященную костюмам разных народов страны.

В Таганском парке проходят ремесленные мастер-классы и уроки по народным танцам. На Тверском бульваре открыли "Летний клуб Москва", где за сезон пройдут сотни мастер-классов и интерактивов.

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