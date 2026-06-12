График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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12 июня, 12:15

Город

Москва подготовила десятки праздничных площадок ко Дню России

Москва подготовила десятки праздничных площадок ко Дню России

Множество мероприятий подготовили для гостей в честь Дня России в Москве

Бесплатные концерты организовало "Лето в Москве" по всему городу

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В длинные выходные Москва отмечает День России и одновременно проводит десятки фестивалей проекта "Лето в Москве". По всему городу работают площадки с бесплатными концертами, спортивными активностями, экскурсиями, историческими реконструкциями, кинопоказами и шоу.

Мероприятия проходят как в центре столицы, так и в крупных парках и музеях. Одну из самых насыщенных программ подготовила ВДНХ, где гостей встречают роботы в национальных костюмах и воздушные гимнасты. В Музее Победы 12 июня проходит большая патриотическая и музыкальная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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