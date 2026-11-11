Протаранившему двери отеля в "Москва-Сити" мужчине предъявили обвинения в хулиганстве

Мужчине, который протаранил двери отеля в комплексе "Москва-Сити", предъявили обвинения в хулиганстве. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Началось все с того, что он повздорил с охранником гостиницы. Потом мужчина несколько раз пытался въехать в стеклянные двери, снес их и сбил сотрудника. Затем хулиган выбежал из салона и начал танцевать. По предварительным данным, он был нетрезв. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. Меру пресечения будут избрать в ближайшее время.

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