11 ноября, 08:00Культура
Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 11 ноября
Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы посетить постоянную экспозицию в рамках Московской музейной недели. Выставка размещена в 15 залах и посвящена жизни и творчеству поэта, героям его произведений, а также культуре и быту пушкинского времени.
В Большом Московском цирке пройдет юбилейное шоу "Совсем большой". В программе представят лучшие цирковые номера, костюмы и декорации. Начало в 19:00.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.