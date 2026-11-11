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Новости

11 ноября, 08:00

Культура

Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 11 ноября

Москвичам и туристам рассказали о культурных мероприятиях города 11 ноября

Картину Айвазовского "Ялтинский залив" впервые выставят на аукцион

Билет за 100 тысяч рублей остался на перформанс, где Юра Борисов читает роман "Лавр"

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Государственный музей А. С. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы посетить постоянную экспозицию в рамках Московской музейной недели. Выставка размещена в 15 залах и посвящена жизни и творчеству поэта, героям его произведений, а также культуре и быту пушкинского времени.

В Большом Московском цирке пройдет юбилейное шоу "Совсем большой". В программе представят лучшие цирковые номера, костюмы и декорации. Начало в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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