11 ноября, 07:30Политика
Депутаты Госдумы предложили упростить возврат денег за отмененные авиарейсы
Группа депутатов Государственной думы предложила упростить возврат денег пассажирам при отмене авиарейсов. С соответствующей инициативой они обратились в Минтранс РФ.
Авторы считают, что действующий порядок недостаточно регламентирован, а механизмы возврата в разных авиакомпаниях отличаются. Из-за этого пассажиры сталкиваются с дополнительными бюрократическими процедурами.
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