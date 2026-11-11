Депутаты Госдумы предложили упростить возврат денег за отмененные авиарейсы

Группа депутатов Государственной думы предложила упростить возврат денег пассажирам при отмене авиарейсов. С соответствующей инициативой они обратились в Минтранс РФ.

Авторы считают, что действующий порядок недостаточно регламентирован, а механизмы возврата в разных авиакомпаниях отличаются. Из-за этого пассажиры сталкиваются с дополнительными бюрократическими процедурами.

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