В России с 2027 года изменятся правила стажировок

Весной 2027 года в России вступят в силу новые правила стажировок. Они предусматривают обязательную оплату труда, предоставление отпусков и оплату больничных. Стажировки будут оформлять по срочному трудовому договору, а период работы включат в страховой стаж.

Обязанности стажеров должны соответствовать получаемой специальности. Пройти стажировку смогут выпускники вузов и колледжей, студенты и граждане, осваивающие новую профессию. Новые правила не будут распространяться на госслужащих, врачей и аудиторов.

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