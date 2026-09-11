Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 сентября

В России запустили высокоскоростную связь 5G. На первом этапе она будет доступна в Москве и еще 15 городах страны.

По прогнозам синоптиков, осенью 2026 года ожидается дефицит осадков. Температура воздуха при этом превысит многолетнюю норму на несколько градусов.

Дептранс Москвы призвал горожан заранее планировать маршруты 12 сентября. В этот день пройдет Осенний велофестиваль, в связи с чем в центре столицы введут ограничения движения.

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