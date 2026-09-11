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Новости

11 сентября, 21:00

Технологии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 сентября

Связь 5G запустили в 16 российских городах

Столичные компании привезли свои разработки на выставку в Нью-Дели

Сеть 5G на первом этапе будет доступна в Москве и еще 15 городах России

Более 130 российских и индийских компаний представили разработки на выставке в Нью-Дели

В Отрадном на тротуарах нанесли специальную разметку для стоянки роботов-курьеров

Эксперт заявил, что запуск 5G не приведет к росту цен на связь

Собянин объявил о внедрении электронных студенческих билетов в колледжах Москвы

Владельцы iPhone пока не могут пользоваться 5G в России

Москва вошла в список 16 городов с сетью 5G

В России запустили высокоскоростную связь 5G. На первом этапе она будет доступна в Москве и еще 15 городах страны.

По прогнозам синоптиков, осенью 2026 года ожидается дефицит осадков. Температура воздуха при этом превысит многолетнюю норму на несколько градусов.

Дептранс Москвы призвал горожан заранее планировать маршруты 12 сентября. В этот день пройдет Осенний велофестиваль, в связи с чем в центре столицы введут ограничения движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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