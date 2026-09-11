Бесконтактный трамвай "Львенок" запустили по проспекту Сахарова год назад

Уже год по проспекту Академика Сахарова ходит современный бесконтактный трамвай "Львенок". Линия открылась в сентябре 2025 года. За это время по ней совершили почти 29 миллионов поездок.

С запуском московских трамвайных диаметров система кардинально изменилась. Маршруты работают по принципу наземного метро с минимальными интервалами и беспересадочными маршрутами через центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.