Сергей Собянин подвел итоги летнего спортивного сезона в Москве

За лето в Москве провели более 50 крупных спортивных фестивалей и свыше 25 тысяч общественных тренировок. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ, подводя итоги спортивного сезона.

В мероприятиях приняли участие более 7 миллионов человек. Главным событием стал спортивный фестиваль в "Лужниках", который за месяц собрал почти 2 миллиона участников. Проекты "Спортивные выходные", "Мой спортивный район" и "Лето. Пляж. Московский спорт" привлекли к тренировкам более 290 тысяч москвичей.

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