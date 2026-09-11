Московские школы внедрили новые форматы занятий и цифровые сервисы

Новый учебный год принес в московские школы новые форматы занятий и цифровые сервисы. Школьники могут участвовать в интеллектуальных турнирах, командных квестах и дебатах.

Такие занятия помогают ученикам запоминать материал, аргументировать свою позицию и работать в команде. Для москвичей старше 14 лет также работают цифровые сервисы, где можно найти городские молодежные проекты, волонтерство, практику и стажировки. Подать заявку можно через учетную запись Mos ID.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.