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11 сентября, 07:15

Экономика

Банк России примет решение по ключевой ставке 11 сентября

Банк России примет решение по ключевой ставке 11 сентября

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Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке 11 сентября. Экономисты не исключают ее снижения. ЦБ учитывает уровень инфляции, потребительскую активность, динамику кредитования, ситуацию на рынке труда, исполнение бюджета, курс рубля и геополитические факторы.

1,5 года назад ключевая ставка составляла 21% годовых. С июня 2025 года Центробанк начал постепенно ее снижать. На предыдущем заседании в конце июля ставку уменьшили еще на 0,25 процентного пункта, до 14%. При этом ЦБ повысил прогноз по инфляции до 6–7% в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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