Жилье в Подмосковье может резко подорожать

Жилье в Московской области может резко подорожать. Такую возможность допускают эксперты рынка недвижимости. Причиной называют планы по строительству метро в нескольких подмосковных городах.

В частности, недвижимость в Красногорске, Балашихе, Одинцове и Химках может вырасти в цене на 20–30%. Застройщики и риелторы уже говорят о таком росте. Реальный рост цен предсказать нельзя, но подорожание неизбежно.

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