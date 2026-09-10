10 сентября, 18:15Общество
Ливни пройдут в Москве ночью и утром 11 сентября
Ливни ожидаются в Москве ночью и утром 11 сентября. После аномального тепла температура заметно снизится, а порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. Спасатели объявили желтый уровень погодной опасности.
Метеоролог Алексей Сафонов считает, что 10 сентября, скорее всего, станет последним летним днем в Москве и Московской области. При этом до конца сентября заморозков и арктических вторжений не ожидается.
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