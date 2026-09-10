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10 сентября, 18:15

Общество

Ливни пройдут в Москве ночью и утром 11 сентября

Ливни пройдут в Москве ночью и утром 11 сентября

Специалисты напомнили о важности вакцинации до сезонного подъема заболеваемости

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на 11 сентября

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10 сентября может стать последним теплым днем в Москве

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Ливни ожидаются в Москве ночью и утром 11 сентября. После аномального тепла температура заметно снизится, а порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. Спасатели объявили желтый уровень погодной опасности.

Метеоролог Алексей Сафонов считает, что 10 сентября, скорее всего, станет последним летним днем в Москве и Московской области. При этом до конца сентября заморозков и арктических вторжений не ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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