Ливни пройдут в Москве ночью и утром 11 сентября

Ливни ожидаются в Москве ночью и утром 11 сентября. После аномального тепла температура заметно снизится, а порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду. Спасатели объявили желтый уровень погодной опасности.

Метеоролог Алексей Сафонов считает, что 10 сентября, скорее всего, станет последним летним днем в Москве и Московской области. При этом до конца сентября заморозков и арктических вторжений не ожидается.

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