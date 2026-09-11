До 8 смерчей в год может формироваться в Московском регионе

Ежегодно в Московском регионе может формироваться до 7–8 смерчей. Два из них способны достигать второй категории, когда ветер ускоряется до 50 метров в секунду, сообщили в Институте физики атмосферы РАН.

Рекордное количество смерчей (13) зафиксировали в 2024 году. Обычно они появляются в июне, но бывают и осенью. При этом регионе растет число сильных ливней и града, ежегодно фиксируется около 30 случаев града. Рекорд был 10 лет назад, когда град выпадал 80 раз.

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