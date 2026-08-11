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11 августа, 22:45

Спорт

Хоккеист Третьяк провел зарядку для участников "Московского долголетия" у Большого театра

Хоккеист Третьяк провел зарядку для участников "Московского долголетия" у Большого театра

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Легендарный хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк провел тренировку под открытым небом на Театральной площади. Мероприятие у Большого театра было приурочено ко Дню физкультурника.

Зарядка собрала десятки москвичек старшего поколения, которые являются участницами проекта "Московское долголетие". По словам Третьяка, такие занятия важны не только для самих участников, но и для молодежи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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