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11 августа, 17:30

Транспорт

Москвичи в ТиНАО и "Сколково" смогут заказывать автобусы через приложение

Москвичи в ТиНАО и "Сколково" смогут заказывать автобусы через приложение

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Сервис "По пути" запустили в ТиНАО и "Сколково". Он доступен в официальном приложении "Метро Москвы" и позволяет заказать микроавтобус до нужной остановки.

Пассажир выбирает точку посадки в зоне работы сервиса и остановку, до которой хочет доехать. По пути микроавтобус собирает других пассажиров. Оплатить поездку можно банковской картой, картой москвича и социальной картой Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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