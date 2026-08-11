Москвичи в ТиНАО и "Сколково" смогут заказывать автобусы через приложение

Сервис "По пути" запустили в ТиНАО и "Сколково". Он доступен в официальном приложении "Метро Москвы" и позволяет заказать микроавтобус до нужной остановки.

Пассажир выбирает точку посадки в зоне работы сервиса и остановку, до которой хочет доехать. По пути микроавтобус собирает других пассажиров. Оплатить поездку можно банковской картой, картой москвича и социальной картой Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.