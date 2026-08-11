Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 15:15

Транспорт

Автоэксперт предупредил мотоциклистов об опасности езды в слепой зоне большегрузов

Автоэксперт предупредил мотоциклистов об опасности езды в слепой зоне большегрузов

Движение в Мещанском районе ограничили из-за пожара

Жители ТиНАО и Сколкова получили доступ к сервису "По пути" в приложении "Метро Москвы"

Выбежавшие на летное поле в Шереметьево девушки пытались догнать чужой самолет

В официальном приложении "Метро Москвы" появился сервис перевозок по требованию "По пути"

Автоэксперт рекомендовал мотоциклистам не обгонять грузовики с правой стороны

"Новости дня": в Москве совершенствуют работу выделенных полос для городского транспорта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 11 августа

На Пушкинской набережной запретили самокаты и другие СИМ

Сервис перевозок "По пути" добавили в приложение "Метро Москвы"

Водитель большегруза не видит, что находится от переднего колеса до практически середины, это называется слепой зоной. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Золотов.

Он отметил, что для мотоциклов это наиболее опасное место под большегрузами, потому что они маленькие и ездят по разделительной полосе. Они близко прижимаются к борту любого транспорта и за счет увеличенной скорости водитель не может предотвратить такое ДТП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоНаталия Шкода

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика