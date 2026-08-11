Автоэксперт предупредил мотоциклистов об опасности езды в слепой зоне большегрузов

Водитель большегруза не видит, что находится от переднего колеса до практически середины, это называется слепой зоной. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Золотов.

Он отметил, что для мотоциклов это наиболее опасное место под большегрузами, потому что они маленькие и ездят по разделительной полосе. Они близко прижимаются к борту любого транспорта и за счет увеличенной скорости водитель не может предотвратить такое ДТП.

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