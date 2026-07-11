Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 21:45

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В парке Сокольники прошел фестиваль "Фолково" с хороводами и старинными играми

В парке Сокольники прошел фестиваль "Фолково" с хороводами и старинными играми

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В парке Сокольники прошел фестиваль нового русского стиля "Фолково", объединивший историю и современность, музыку, творчество и спортивные развлечения. Гости водили хороводы, пели современные песни в старинной обработке, плели венки из живых цветов, играли в городки, перетягивали канат и бегали в мешках.

Желающие загадывали желания, повязав красную ленту, или заглядывали в избу-гадальню, где барышни узнавали о суженом. На мастер-классах учили делать традиционных кукол из нитей и показывали, как в старину работали пряхи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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