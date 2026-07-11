Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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11 июля, 12:30

Город

В параде ретротехники в Москве приняли участие 20 исторических трамваев и автомобилей

В параде ретротехники в Москве приняли участие 20 исторических трамваев и автомобилей

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20 исторических трамваев и автомобилей участвуют в параде ретротехники в Москве. Колонна движется по улицам города в рамках Дня Московского транспорта.

В центре столицы также проходит выставка исторической техники, работают интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы. Для гостей подготовили выступления артистов проекта "Музыка в метро" и концерты на сцене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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