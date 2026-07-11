Безбилетники напали на контролера автобуса в центре Москвы

Безбилетники напали на контролера автобуса на Новослободской улице в центре Москвы. Пострадал пассажир, который пытался защитить женщину.

Как рассказали в МВД, один из нарушителей попытался избежать штрафа, но контролер попыталась его остановить. После этого в автобус с улицы зашел второй пассажир, ударил женщину и начал избивать мужчину, который удерживал безбилетника.

После нападения оба подозреваемых скрылись и попытались уехать из страны, но их задержали на территории Оренбургской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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