11 июня, 14:45Город
Москву украсили в честь Дня России
Москву украсили в честь Дня России. По всему городу установили порядка 750 флагов и декоративных элементов.
Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, флаги повесили в том числе на Новоарбатском, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах. Российский триколор и дата "12 июня" также появились возле зданий Госдумы и Совета Федерации. Фрунзенскую набережную украсила декоративная конструкция "Салют Победы".
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