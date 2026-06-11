Москву украсили в честь Дня России. По всему городу установили порядка 750 флагов и декоративных элементов.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, флаги повесили в том числе на Новоарбатском, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах. Российский триколор и дата "12 июня" также появились возле зданий Госдумы и Совета Федерации. Фрунзенскую набережную украсила декоративная конструкция "Салют Победы".

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