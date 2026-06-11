График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 14:45

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Москву украсили в честь Дня России

Москву украсили в честь Дня России

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Москву украсили в честь Дня России. По всему городу установили порядка 750 флагов и декоративных элементов.

Как рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, флаги повесили в том числе на Новоарбатском, Большом Москворецком и Большом Каменном мостах. Российский триколор и дата "12 июня" также появились возле зданий Госдумы и Совета Федерации. Фрунзенскую набережную украсила декоративная конструкция "Салют Победы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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