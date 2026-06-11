График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 13:15

Город

Некоторые социальные учреждения Москвы продолжат работу в длинные выходные

Некоторые социальные учреждения Москвы продолжат работу в длинные выходные

"Москва – столица спорта": неделя легкой атлетики прошла в городе

Ученики предпрофессиональных классов посетили экскурсии на предприятиях в Москве

Воду раздают пассажирам общественного транспорта в Москве в жару

"Мой район. Место встречи": Москва туристическая с Андреем Чернышовым

Около 6 млн туристов побывали в Москве в первом квартале 2026 года

Новости Московского транспорта

Новые станции метро повысят стоимость жилья в Москве

Московское метро увеличится на 20 километров

Москвичи могут посетить зоны отдыха с бассейнами в предстоящие выходные

Некоторые социальные учреждения продолжат принимать москвичей в длинные выходные. Привычный график сохранят травмпункты, молочно-раздаточные пункты и дежурные аптеки.

Центры госуслуг "Мои Документы" 12 июня работать не будут. Актуальную информацию жители смогут найти на официальном сайте в разделе "График работы". При этом в праздничные дни сотрудники ведомств, ведущие прием на территории центров, могут меняться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАнастасия СурковаАрина Устюкова

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика