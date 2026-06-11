Некоторые социальные учреждения Москвы продолжат работу в длинные выходные

Некоторые социальные учреждения продолжат принимать москвичей в длинные выходные. Привычный график сохранят травмпункты, молочно-раздаточные пункты и дежурные аптеки.

Центры госуслуг "Мои Документы" 12 июня работать не будут. Актуальную информацию жители смогут найти на официальном сайте в разделе "График работы". При этом в праздничные дни сотрудники ведомств, ведущие прием на территории центров, могут меняться.

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