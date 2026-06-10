График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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10 июня, 07:45

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ВДНХ приглашает москвичей на фестивали и выставки

ВДНХ приглашает москвичей на фестивали и выставки

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На ВДНХ 12 июня стартует фестиваль воздушной гимнастики "Ты – сердце воздуха", который соберет 450 спортсменов со всей России. Вход на мероприятие бесплатный.

Кроме того, 15 июня горожан ждет выставка "Фабрика чудес", приуроченная к 90-летию "Союзмультфильма". Посетители получат уникальную возможность познакомиться с процессом создания мультфильмов и даже попробовать себя в роли аниматоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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