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11 июня, 14:30

Политика

Послы ФРГ, Франции и Великобритании готовят совместное заявление после визита в МИД РФ

Послы ФРГ, Франции и Великобритании готовят совместное заявление после визита в МИД РФ

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Послы Франции, Великобритании и Германии сообщили, что готовят совместное заявление после визита в МИД России. На встрече дипломатам изложили позицию Москвы по урегулированию ситуации на Украине.

Как ранее рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, послы стран "евротройки" сами попросили о встрече с его заместителем. Он отметил, что российская сторона была готова их выслушать, однако не испытывала по этому поводу большого оптимизма.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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