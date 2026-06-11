ВСУ потеряли 955 самолетов и вертолетов в зоне СВО

С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли в общей сложности 955 самолетов и вертолетов. Количество уничтоженных беспилотников составляет почти 159,8 тысячи единиц. Также ликвидировано около 29,7 тысячи танков и других боевых бронированных машин.

В Донецкой Народной Республике идут бои за Константиновку, они находятся в завершающей стадии. Российские войска наступают широким фронтом, охватывают территории по обе стороны от этого крупнейшего узла обороны противника. Переход этого города под контроль ВС РФ, по оценкам военных экспертов, является делом ближайших дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.