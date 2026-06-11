Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в трех странах

Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. В первом матче игрового дня сборная Мексики встретится с командой ЮАР. Ранее соперники уже играли друг с другом на чемпионате мира, и та встреча завершилась ничьей.

Матч пройдет на стадионе "Ацтека" в Мехико, который вмещает более 80 тысяч зрителей. Перед игрой состоится церемония открытия турнира. В этом розыгрыше чемпионата мира впервые примут участие 48 сборных.

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