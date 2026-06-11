График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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11 июня, 07:15

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График работы ряда соцучреждений Москвы изменится в выходные

График работы ряда соцучреждений Москвы изменится в выходные

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Москвичей ждут длинные выходные с 12 по 14 июня. Они приурочены ко Дню России. В эти дни часть социальных учреждений столицы перейдет на особый график работы.

В частности, поликлиники, женские консультации и центры женского здоровья будут принимать пациентов 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00, 13 июня – до 18:00. Молочно-раздаточные пункты продолжат работу в обычном режиме.

Кроме того, 12 июня будут закрыты центры московского долголетия, службы занятости, центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", а также семейные и реабилитационные центры.

Что еще изменится в столице в праздничные дни? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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