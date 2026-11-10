В России начал действовать обновленный ГОСТ на остановки общественного транспорта

В России начал действовать обновленный государственный стандарт для остановок общественного транспорта. Он теперь включает требования к безопасности и удобству для пассажиров, а также доступности для маломобильных людей.

Остановки разделили на три категории в зависимости от пассажиропотока – менее 100 человек в сутки, от 100 до 500, и те, которые рассчитаны на более 500 человек. Для каждой категории предусмотрены свои требования.

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