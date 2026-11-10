Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 12:00

Транспорт

В России начал действовать обновленный ГОСТ на остановки общественного транспорта

В России начал действовать обновленный ГОСТ на остановки общественного транспорта

КНР ужесточит правила экспорта автомобилей в 2027 году

В Москве 10 ноября могут перекрывать движение в ЦАО и ЗАО

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 ноября

Загруженность московских дорог утром 10 ноября составила 5 баллов

Въезд в "Москва-Сити" и "Сколково" станет безбарьерным с 12 декабря

В РФ формируется практика наказания родителей за аварии с участием детей на СИМ

"Московский патруль": сотрудники ГАИ составили 2,5 тыс протоколов на пьяных водителей

Новые дороги появились в нескольких районах Москвы в 2026 году

Новый съезд с МСД на Каширское шоссе открыли в Москве

В России начал действовать обновленный государственный стандарт для остановок общественного транспорта. Он теперь включает требования к безопасности и удобству для пассажиров, а также доступности для маломобильных людей.

Остановки разделили на три категории в зависимости от пассажиропотока – менее 100 человек в сутки, от 100 до 500, и те, которые рассчитаны на более 500 человек. Для каждой категории предусмотрены свои требования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМария Рыбакова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика