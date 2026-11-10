В Госдуму внесли законопроект о повышении штрафов за выброшенных животных

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за выброшенных на улицу домашних животных. Если поправки примут, с 1 января 2027 года за отказ от собаки или кошки владельцам может грозить штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Сейчас максимальное взыскание составляет 3 тысячи рублей.

От ответственности освободят тех, кто заранее передал питомца в приют или новому хозяину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.