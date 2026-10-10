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10 октября, 16:15

Общество

Москвичам рассказали о погоде в разных округах

Москвичам рассказали о погоде в разных округах

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Москвичам рассказали о погоде в разных округах. В Северном округе температура составляет 11 градусов, в Восточном и Северо-Восточном на 1 градус больше. Теплее всего в центре, там, 13 градусов.

Жителям Южного, Юго-Западного и Юго-восточного округов повезло чуть меньше, у них на термометрах 12 градусов, столько же в Западном. В ТиНАО температура воздуха составляет около 12–13 градусов. Осадков нигде не наблюдается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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