Москвичам рассказали о погоде в разных округах. В Северном округе температура составляет 11 градусов, в Восточном и Северо-Восточном на 1 градус больше. Теплее всего в центре, там, 13 градусов.

Жителям Южного, Юго-Западного и Юго-восточного округов повезло чуть меньше, у них на термометрах 12 градусов, столько же в Западном. В ТиНАО температура воздуха составляет около 12–13 градусов. Осадков нигде не наблюдается.

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