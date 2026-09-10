Эксперт объяснил порядок контроля операций с цифровыми рублями

ФНС не вводит отдельную слежку за владельцами цифровых рублей. Об этом рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков, комментируя сообщения СМИ о том, что налоговая служба якобы будет контролировать такие операции и получать дополнительные данные от банков и операторов.

По словам эксперта, ФНС и раньше могла запрашивать информацию о платежах при подозрении в отношении операции или человека. Теперь такая возможность распространяется и на цифровой рубль. Это связано с особенностями технологии его использования, в том числе с мобильным телефоном и сертификатами безопасности.

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