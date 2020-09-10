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10 сентября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

В Подмосковье планируют построить 12 новых станций метро

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"Деньги 24": развитие транспортной системы стимулирует рост бизнеса в Москве

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Новые автобусные маршруты от станции метро "Медведково" в Мытищи запустят 12 сентября

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Для жителей малых поселений ТиНАО запустили 8 маршрутов, которые связали 49 населенных пунктов. Для новых маршрутов закупили маневренные автобусы малого класса. Более 20 тысяч жителей малых поселений получили удобную связь с рельсовым каркасом, соцобъектами и магистралями.

"В этом году по транспортной схеме ЦОДД в рамках благоустройства на Салтыковской улице обустроят 5 новых пешеходных переходов, добавят ряд для поворота налево на улицу Николая Старостина и введут круговое движение на перекрестке с улицей Галины Вишневской. Эти решения помогут сделать маршруты жителей к школам, поликлиникам, парку и остановкам удобнее и безопаснее, а также повысить пропускную способность перекрестков", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

12 сентября новые маршруты проекта "Москва – область" свяжут столицу с НИИОХ и Троицкой улицей в Мытищах. На маршруты выйдут новые комфортные автобусы большого класса.

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