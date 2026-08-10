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10 августа, 22:15

Транспорт

Пушкинскую набережную закрыли для средств индивидуальной мобильности

Пушкинскую набережную закрыли для средств индивидуальной мобильности

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Пушкинскую набережную в Парке Горького закрыли для средств индивидуальной мобильности. Теперь территория между Крымским и Андреевским мостами доступна только для пеших прогулок.

Исключение сделали для родителей с колясками и маломобильных гостей. Под запрет подпали не только электросамокаты, но и велосипеды, моноколеса, скейтборды и ролики.

Большинство гуляющих поддерживают нововведение. По их словам, самокатчики часто превышают скорость и создают опасность для детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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