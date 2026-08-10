10 августа, 22:15Транспорт
Пушкинскую набережную закрыли для средств индивидуальной мобильности
Пушкинскую набережную в Парке Горького закрыли для средств индивидуальной мобильности. Теперь территория между Крымским и Андреевским мостами доступна только для пеших прогулок.
Исключение сделали для родителей с колясками и маломобильных гостей. Под запрет подпали не только электросамокаты, но и велосипеды, моноколеса, скейтборды и ролики.
Большинство гуляющих поддерживают нововведение. По их словам, самокатчики часто превышают скорость и создают опасность для детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.