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10 августа, 19:15

Транспорт

Путин назвал Москву одним из лидеров по созданию общественного транспорта

Путин назвал Москву одним из лидеров по созданию общественного транспорта

Путин заявил, что Москва является одним из лидеров по удобству общественного транспорта

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Москва находится среди лидеров по созданию удобного общественного транспорта. Об этом заявил Владимир Путин, который проводит заседание президиума Госсовета по этой теме. В нем принял участие Сергей Собянин.

Как отметил глава государства, успехи достигаются не только за счет бюджетных вложений и других инвестиций. Огромную роль здесь играют перспективные управленческие подходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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