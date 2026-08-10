10 августа, 19:15Транспорт
Путин назвал Москву одним из лидеров по созданию общественного транспорта
Москва находится среди лидеров по созданию удобного общественного транспорта. Об этом заявил Владимир Путин, который проводит заседание президиума Госсовета по этой теме. В нем принял участие Сергей Собянин.
Как отметил глава государства, успехи достигаются не только за счет бюджетных вложений и других инвестиций. Огромную роль здесь играют перспективные управленческие подходы.
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