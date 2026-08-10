Прокуратура организовала проверку по факту выхода пассажирок на летное поле в Шереметьево

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту выхода двух пассажирок на летное поле в Шереметьево. Там сообщили, что обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, каким образом девушки проникли на перрон неясно.

В ведомстве пообещали дать оценку действиям сотрудников аэропорта и авиакомпании на предмет соблюдения законодательства о транспортной безопасности. По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.