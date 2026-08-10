10 августа, 22:15Происшествия
Прокуратура организовала проверку по факту выхода пассажирок на летное поле в Шереметьево
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту выхода двух пассажирок на летное поле в Шереметьево. Там сообщили, что обстоятельства произошедшего пока устанавливаются, каким образом девушки проникли на перрон неясно.
В ведомстве пообещали дать оценку действиям сотрудников аэропорта и авиакомпании на предмет соблюдения законодательства о транспортной безопасности. По окончании проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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