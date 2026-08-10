Три авиарейса из Москвы в Шанхай задержали из-за тайфуна "Долфин"

Три авиарейса из Москвы по направлению в Шанхай задержали из-за тайфуна "Долфин", который обрушился на Китай. Власти объявили красный уровень предупреждения.

На востоке страны тайфун уже вышел на берег. Скорость ветра составляет до 42 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в более чем 10 регионах страны.

Работа аэропорта в Шанхае парализована, по последний данным, отменили около 1,5 тысячи рейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.