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10 августа, 11:15

Транспорт

Три авиарейса из Москвы в Шанхай задержали из-за тайфуна "Долфин"

Три авиарейса из Москвы в Шанхай задержали из-за тайфуна "Долфин"

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Три авиарейса из Москвы по направлению в Шанхай задержали из-за тайфуна "Долфин", который обрушился на Китай. Власти объявили красный уровень предупреждения.

На востоке страны тайфун уже вышел на берег. Скорость ветра составляет до 42 метров в секунду. Предупреждение будет действовать в более чем 10 регионах страны.

Работа аэропорта в Шанхае парализована, по последний данным, отменили около 1,5 тысячи рейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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