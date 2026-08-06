"Новости дня": экспресс-касса заработала на Ленинградском вокзале

На Ленинградском вокзале заработала экспресс-касса. Она позволяет оформить проездной за час и менее до отправления поезда. Это будет удобно при быстрой пересадке, срочной поездке и в других ситуациях, когда билет необходимо купить непосредственно на вокзале. Экспресс-касса находится в центре зала.

После реконструкции на Ленинградском вокзале также впервые внедрили цифровую навигацию. Она работает на всех пяти этажах здания, а также на приветственных указателях на привокзальной площади. Для удобства пассажиров маршруты разделили по цветам: синий – для поездов дальнего следования, оранжевый – для пригородных направлений. Кроме того, на вокзале появились указатели с номерами выходов в город.

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