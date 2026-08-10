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10 августа, 11:15

Общество

МВД начало проверку трэш-блогера Баласяна из-за жестокого обращения с животными

МВД начало проверку трэш-блогера Баласяна из-за жестокого обращения с животными

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Полиция проводит проверку в отношении блогера Олега Баласяна, которого обвиняют в жестоком обращении с животными. По данным СМИ, житель Подмосковья около года публикует в Сети ролики с издевательствами над питомцами, однако до сих пор не понес за это наказания.

Известность Баласяну принесли видео, на которых он жестоко обращался со своим питбулем. Собаку усыпили в прошлом году. Сам блогер тогда объяснил это агрессивным поведением животного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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