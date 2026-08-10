Москвичи выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала

Пассажиров Ленинградского вокзала в Москве будет встречать аромат "Белого чая". Его выбрали жители столицы в рамках голосования. На выбор были представлены три композиции: "Апельсиновый цветок", "Сливочный нероли" и "Белый чай".

Как сообщили в столичном Дептрансе, Ленинградский вокзал станет первым в России железнодорожным вокзалом с единой концепцией ароматизации пространств.

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