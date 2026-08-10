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10 августа, 06:30

Транспорт

Москвичи выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала

Москвичи выбрали главный аромат для Ленинградского вокзала

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Пассажиров Ленинградского вокзала в Москве будет встречать аромат "Белого чая". Его выбрали жители столицы в рамках голосования. На выбор были представлены три композиции: "Апельсиновый цветок", "Сливочный нероли" и "Белый чай".

Как сообщили в столичном Дептрансе, Ленинградский вокзал станет первым в России железнодорожным вокзалом с единой концепцией ароматизации пространств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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