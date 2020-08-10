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10 августа, 14:30

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Новости Московского транспорта

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Новые автобусы для комфортных поездок в Подмосковье вышли на маршруты № 1981 и 1484. В этом году в парки Мосгортранса пришли более 400 современных автобусов для поездок в область. Новая техника вышла уже на 37 пригородных маршрутов проекта "Москва – область".

"По поручению Сергея Собянина мы делаем парковки еще удобнее. Оплата стоянки со шлагбаумом при выезде становится все популярнее у столичных автомобилистов: за 1 год доля таких транзакций выросла на 60%. Водителям не нужно выходить из машины, достаточно приложить карту или телефон к стойке выезда", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

9 из 10 поездок пользователи "Велобайка" совершают с транспортной целью. В этом сезоне пользователям доступны 13 тысяч велосипедов и электроскутеров.

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