Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 07:30

Экономика

Эксперты назвали биотопливо альтернативой традиционным углеводородам

Эксперты назвали биотопливо альтернативой традиционным углеводородам

Продажи новостроек в Москве упали до показателей периода пандемии

Эксперт рассказал, какие топливные меры вводят в России

"Деньги 24": долг россиян по рассрочкам на жилье достиг 1,5 трлн рублей

Информацию о топливе на заправках добавили в "Яндекс Go"

Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом

"Деньги 24": годовая инфляция в России замедлилась до 5,61%

"Деньги 24": Центробанк предложил запретить завышение цен на жилье при рассрочке

Запрет на экспорт дизельного топлива будет действовать в России до 31 июля

"Деньги 24": Росстат опубликовал данные по инфляции в стране

Эксперты вновь заговорили о биотопливе как об альтернативе традиционным углеводородам. Интерес к этому направлению вырос на фоне ситуации на мировом нефтяном рынке.

Биоэтанол уже используют в качестве добавки к бензину в ряде стран, однако полностью заменить традиционное топливо он пока не может. Для массового перехода потребуются новые технологии и модернизация двигателей.

Для России широкое использование биотоплива пока остается экономически нецелесообразным, поскольку страна полностью обеспечивает себя традиционными углеводородами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнгелина Жукова

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика