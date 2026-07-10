Эксперты назвали биотопливо альтернативой традиционным углеводородам

Эксперты вновь заговорили о биотопливе как об альтернативе традиционным углеводородам. Интерес к этому направлению вырос на фоне ситуации на мировом нефтяном рынке.

Биоэтанол уже используют в качестве добавки к бензину в ряде стран, однако полностью заменить традиционное топливо он пока не может. Для массового перехода потребуются новые технологии и модернизация двигателей.

Для России широкое использование биотоплива пока остается экономически нецелесообразным, поскольку страна полностью обеспечивает себя традиционными углеводородами.

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