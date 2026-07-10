Несколько улиц перекроют в центре Москвы 11 июля из-за парада ретротранспорта

Несколько улиц перекроют в центре Москвы 11 июля из-за проведения парада ретротранспорта. До 18:00 движение будет закрыто в Белгородском проезде, на Чистопрудном бульваре в сторону Мясницкой улицы и улицы Покровки.

До 12:00 движение будет ограничено на участках Садовнического проезда. Также планируются краткосрочные перекрытия в Устьинском проезде, на Яузском и Покровском бульварах и на Большом Устьинском мосту.

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