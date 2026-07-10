Минтранс внесет поправки в ПДД для велокурьеров

Минтранс этой осенью планирует внести поправки в правила дорожного движения для велокурьеров. Изменения должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте.

Новые поправки могут ограничить или полностью запретить движение курьеров среди пешеходов. По данным МВД, за 2025 год в России произошло 2 275 аварий с участием моторизированного транспорта доставщиков, в которых погибли 68 человек.

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