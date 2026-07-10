Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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10 июля, 07:15

Транспорт

Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

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Дептранс рекомендовал москвичам в непогоду использовать общественный транспорт вместо личного. Водителям, которые не могут отказаться от поездок, следует увеличить дистанцию, снизить скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и глубокими лужами.

Перед поездкой необходимо проверить работу дворников, давление в шинах и уровень омывающей жидкости. Автомобили не рекомендуется оставлять под шаткими конструкциями и деревьями. При сильном дожде и грозе лучше отложить поездку и переждать непогоду в безопасном месте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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