Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Дептранс рекомендовал москвичам в непогоду использовать общественный транспорт вместо личного. Водителям, которые не могут отказаться от поездок, следует увеличить дистанцию, снизить скорость и заранее тормозить перед пешеходными переходами и глубокими лужами.

Перед поездкой необходимо проверить работу дворников, давление в шинах и уровень омывающей жидкости. Автомобили не рекомендуется оставлять под шаткими конструкциями и деревьями. При сильном дожде и грозе лучше отложить поездку и переждать непогоду в безопасном месте.

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