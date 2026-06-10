Трехкратный олимпийский чемпион Третьяк вручил первые паспорта 14-летним москвичам

Депутат Госдумы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк вручил первые паспорта юным москвичам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие прошло 9 июня на территории УВД по Восточному административному округу на Вернисажной улице.

"Получить первый паспорт в преддверии государственного праздника – Дня России вдвойне волнительно и почетно. Я сам хорошо помню, как пришел в паспортный стол за своим первым "взрослым" документом. В моей юности все было немного иначе: выдавали паспорт в 16 лет, данные записывали прямо от руки, но суть осталась прежней – это первый шаг во взрослую жизнь. Среди ребят сегодня были те, кто показал высокие результаты в учебе и спорте: призеры городских олимпиад, победители школьных и районных спортивных соревнований, активисты детских общественных организаций. Очень важно создать подрастающему поколению все условия для реализации их потенциала", – отметил Третьяк.

После церемонии депутат Госдумы пообщался с собравшимися. Основными темами встречи стали патриотизм, развитие спорта в Москве и его доступность для молодого поколения.

Третьяк отметил, что в столице созданы все возможности для развития спортивного потенциала юных москвичей. Современная инфраструктура есть в каждом районе города. Дети могут заниматься в бесплатных секциях более чем по 70 видам спорта. Можно подобрать направление с учетом возраста, уровня подготовки и интереса к конкретной дисциплине. Кроме того, в рамках городского проекта "Лето в Москве" организованы бесплатные тренировки различным видам активностей: от бега до скейтбординга.

Отдельно депутат Госдумы остановился на развитии хоккея в Москве. Для этого вида спорта особенно важно наличие крытых площадок с искусственным льдом, которые позволяют тренироваться круглый год. В столице сегодня открыты свыше 130 крытых всесезонных катков, а хоккеем занимаются более 145 тысяч детей и взрослых. По словам Третьяка, такая инфраструктура делает один из самых популярных зимних видов спорта доступным для жителей разных районов Москвы.

Он также отметил, что занятия спортом – неотъемлемая часть системы патриотического воспитания, подготовки будущих защитников Родины. Эту задачу призваны решить детские спортивно-патриотические лагеря. Три первых были открыты в Москве в прошлом году, в нынешнем их количество возросло до 10. Планируется, что отдохнуть с пользой в них смогут до 13 тысяч школьников.

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