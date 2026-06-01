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01 июня, 18:45

Спорт

Олимпийский чемпион Третьяк провел тренировку юных хоккеистов в марафоне "Сила России"

Олимпийский чемпион Третьяк провел тренировку юных хоккеистов в марафоне "Сила России"

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В Москве в рамках пятого сезона Всероссийского спортивного марафона "Сила России" прошла открытая тренировка для юных хоккеистов. Ее провел депутат Государственной думы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк.

Участниками события стали 40 воспитанников детских хоккейных школ. Программа включала разминку, работу над техникой и мини-игру. К тренировке также присоединился внук легендарного вратаря, голкипер хоккейного клуба "Сочи" Максим Третьяк. Завершилась встреча автограф-сессией.

"В марафоне "Сила России" приняли участие ребята разного уровня подготовки: кто-то встал на коньки меньше года назад, кто-то уже уверенно играет в командах. Один мальчик на разминке упал три раза подряд, но каждый раз поднимался и догонял своих товарищей – так проявляется сила духа, которая помогает достигать высот в спорте. Партия "Единая Россия" создает спортивные проекты доступные для всех, популяризирует спорт и здоровый образ жизни", – сказал Третьяк.

"Сила России" – всероссийский спортивный марафон "Единой России", который проводится с 2022 года. Проект открыт для всех: профессионалов и любителей, ветеранов, участников СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Пятый сезон проходит с апреля по август 2026 года, его программа расширилась: впервые появилась отдельная студенческая номинация, запланирована неделя инклюзивного спорта совместно с Паралимпийским комитетом.

Третьяк подчеркнул, что открытые тренировки с чемпионами – важная часть системной работы по вовлечению детей в спорт. Встреча с профессионалом мотивирует юных спортсменов продолжать занятия вне зависимости от уровня подготовки.

Такую возможность москвичам дает, например, городской проект "Спортивные выходные": это бесплатные тренировки под руководством профессиональных тренеров. В этом году проект включает разнообразные дисциплины – пилатес, йога, танцы и многие другие – в 57 локациях города, 12 из которых присоединяются впервые. Записаться можно на сайте проекта или в любом центре госуслуг "Мои документы".

Москва системно создает среду, где спорт доступен каждому. В городских спортивных школах под руководством 3,5 тысячи тренеров по 92 видам спорта занимаются почти 95 тысяч детей. Еще более 2,6 тысячи групп в секциях ежегодно проводят свыше 300 тысяч тренировок – от футбола и плавания до биатлона и автоспорта. Выбрать активное хобби можно также через онлайн-сервис на портале "Московский спорт", с фильтрацией по виду спорта и уровню подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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