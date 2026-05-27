Легенды мирового спорта посетили выпускной в хоккейной школе ЦСКА

Кузница хоккейных кадров: 27 мая в спорткомплексе "ЦСКА Арена" прошел выпускной хоккейной школы армейского клуба. В торжественном закрытии сезона приняли участие легенды мирового хоккея Владислав Третьяк, Борис Михайлов и Сергей Федоров, звездные игроки ЦСКА Павел Карнаухов и Дмитрий Гамзин, а также другие известные спортсмены.

В этом году юные "армейцы" выиграли общешкольный зачет первенства Москвы по хоккею. Они опередили воспитанников "Спартака", "Локомотива", "Динамо" и еще почти трех десятков хоккейных школ столицы.

Кроме того, команды разных возрастов стали победителями и призерами турниров федерального уровня.

С прославленными хоккеистами и будущими чемпионами пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.