Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 21:30

Спорт

Хоккеист Владислав Третьяк наградил победителей турнира по конному спорту в "Измайлово"

Хоккеист Владислав Третьяк наградил победителей турнира по конному спорту в "Измайлово"

"Новости дня": юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в Москве

Школьники и студенты собрались на спортивном фестивале в "Лужниках"

На трех улицах в центре Москвы сняты ограничения движения

12-часовая гонка началась на подмосковном автодроме Moscow Raceway

Первым дистанцию на 21,1 километра на полумарафоне преодолел Денис Чертыков

"Москва – столица спорта": состоялся Кубок мэра по бильярду

Около 50 тыс спортсменов вышли на старт на четыре дистанции полумарафона

Участники полумарафона в Москве преодолели дистанцию 21,1 километра

Участники полумарафона финишировали на дистанции 21,1 километра

Трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк наградил юных победителей турнира по конному спорту в "Измайлово".

Депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк наградил победителей соревнований по конкуру в рамках Международного пони-форума – одного из крупнейших турниров детского конного спорта в России, который проходит с 21 по 24 мая в конноспортивном клубе "Измайлово". Третьяк вручил награды спортсменам в возрастных категориях 6–8, 8–10 и 10–12 лет.

В форуме участвуют представители разных регионов России, а также зарубежных стран. Участники демонстрируют мастерство в нескольких дисциплинах: в программе – базовые элементы верховой езды и конкур с восемью препятствиями высотой до 60 сантиметров. Соревнования форума продолжатся: 24 мая на старт выйдут спортсмены возрастной категории 14–16 лет.

"Такие соревнования дают молодым спортсменам возможность показать уровень подготовки, получить турнирный опыт и увидеть уровень соперников из других регионов. В Москве для занятий конным спортом создана необходимая инфраструктура: работают порядка 30 конноспортивных комплексов и спортивных школ, где с детьми занимаются мастера спорта России и международного класса. Ежегодно в столице проходит более 150 турниров, чемпионатов и первенств, в которых участники могут попробовать свои силы и расти дальше", – отметил Третьяк.

Москва развивает инфраструктуру для конного спорта и культурных событий. На ВДНХ формируется Центр национальных конных традиций – проект Кремлевской школы верховой езды на базе исторического комплекса "Коневодство". Здесь уже работают демонстрационные конюшни, интерактивный "Музей лошади", конный театр и крытый манеж, который позволяет проводить тренировки, соревнования и зрелищные программы круглый год. Следующим этапом станет развитие исторического выводного круга: после модернизации он войдет в состав многофункциональной площадки для конных турниров, фестивалей, концертов и городских мероприятий. К 2030 году Центр национальных конных традиций намерен подтвердить статус школы национального конного искусства мирового уровня.

О форуме

Международный пони-форум проходит уже в восьмой раз, став крупнейшей площадкой для обмена опытом между тренерами, специалистами и конноспортивными клубами. В этом году в рамках форума также организованы мастер-классы, экскурсии по конной школе, а для специалистов – научно-практическая конференция по ветеринарии в пони-спорте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕкатерина Фоменко

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика