Движение ограничили на Строгинском мосту из-за ремонта путей

На Строгинском мосту начался капитальный ремонт путей. Из-за этого отменены маршруты № 10, 15 и 21. Вместо них будут курсировать автобусы № 010 – от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская" и № 021 – от Таллинской улицы до "Щукинской".

Трамвайные маршруты № 30 и 31 объединят и пустят от остановки "Михалково" до проспекта Маршала Жукова. Ограничения вводятся только в выходные дни. По будням трамваи будут ходить как обычно.

